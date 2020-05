'Chaves da nova geração', diz Tirullipa sobre 3ª temporada de 'Os Roni' com Whindersson Nunes

Fidelidade e filhos durante o confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com mais improvisos, novos personagens e com muitas participações especiais, a terceira temporada de "Os Roni" retorna nesta segunda (1°) com episódios inéditos a partir das 22h, no Multishow. Para Tirullipa, o humorístico vai mostrar um entrosamento maior entre ele e o outro protagonista, Whindersson Nunes.

"A gente só de olhar de um para o outro já sabe o que fazer. O texto é o direcionamento da história, mas nós levamos do nosso jeito. Eu e Whindersson somos como o Didi e o Dedé dos tempos atuais, entrosamento legal. Os Roni é o 'Chaves' da nova geração", diz Tirullipa, que interpreta Vadinho, enquanto Nunes faz Clayson.

O mote do seriado, que retorna com 20 episódios, é a vinda dos irmãos do Nordeste Roniclayson (Whindersson Nunes) e Ronivaldo (Tirullipa) para morar na cidade grande. O terceiro irmão, Roniwelinton, era interpretado por Carlinhos Maia, que deixou o seriado após se desentender com Nunes em 2019.

Eles se fixam em um apartamento de luxo nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, onde armam confusões. A terceira temporada também traz novos personagens: Josebson (Rafael Cunha) e Amarel (Raphael Vianna), que se unem ao elenco composto por Gkay, Titina Medeiros, Ilva Niño, Karla Karenina e Falcão.

"Essa é a minha primeira temporada como elenco de 'Os Roni', mas espero fazer parte de muitas outras. Cada vez mais meu personagem vai ganhar corpo, forma e notoriedade, e fico feliz demais de fazer esse papel. Além disso, a junção do elenco todo foi sensacional: há vários atores e atrizes renomados de novelas e filmes contracenando conosco", reforça Cunha.

Com direção de César Rodrigues e Régis Faria e produção da Formata, a temporada terá ainda participações especiais de Naiara Azevedo, Fiuk, Tom Cavalcante e Thaynara OG. "Está muito massa, nós estamos amadurecidos. Já pegamos a manha do humor de 'Os Roni' e ele volta ainda mais engraçado", diz Tirulipa.

"Teremos o casamento de vóinha (Ilva Niño). Ela vai ter um relacionamento com Fiuk, mas em determinado momento vai dizer que ele não tem pegada e vai dispensar o menino. Até no Tinder [aplicativo de pegação] voínha estará para desencalhar", acrescenta.

SAÍDA DE CARLINHOS MAIA

O humorista Carlinhos Maia não estará na terceira temporada de "Os Roni". A expectativa é que ele ganhe, mais para frente, uma atração própria no canal. A história foi adaptada para garantir a continuidade da produção mesmo sem um dos três protagonistas.

Maia se desentendeu com Whindersson Nunes, e os dois trocaram farpas e acusações nas redes sociais em maio de 2019. A briga foi tão feia que Carlinhos, até então chamado pelos seguidores de rei do Instagram, desativou sua conta da rede social.

O principal sinal de que as relações dos dois estavam estremecidas surgiu quando Whinderssons não foi ao badalado casamento de Carlinhos e Lucas Guimarães, em Sergipe. O humorista e sua ex-mulher, a cantora Luísa Sonza, seriam padrinhos da união. Maia pediu desculpas pelas redes sociais, mas não adiantou.

Tirullipa conta que a briga ficou no passado. "O sucesso é muito louco e muita gente não consegue administrar. A cabeça do cara fica maluca. Tem hora que deslumbra. Carlinhos mesmo falou que ficou cego e não dava prioridade para o programa na época porque fazia dez coisas ao mesmo tempo.'

Por ser o idealizador do projeto, Whindersson Nunes cobrava mais de perto Carlinhos Maia para que ele focasse em "Os Roni" e foi por isso que surgiu uma discussão, já resolvida. "O Carlinhos falava que era um cara de internet e não sabia o que estava fazendo lá. Mas hoje ele amadureceu e está com outra visão. Agora ele está investindo em TV. Ele e o Whindersson já estão desculpados", afirma Tirullipa.