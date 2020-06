César Menotti diz que não deve voltar à correria após quarentena

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após três meses de quarentena, a classe artística está ansiosa para voltar a fazer shows e turnês por aí. O sertanejo César Menotti, 37, que faz dupla com o irmão Fabiano, é um desses ansiosos para voltar à ativa, mas com ressalvas. Segundo ele, o ritmo de correria que seguia antes, não deverá ser retomado.

"É fato que a pandemia nos trouxe muitos prejuízos, mas não posso negar também que fazia 15 anos que eu não passava uma semana inteira com minha família. Essa situação nos fez rever alguns conceitos. Eu e meu irmão vivíamos numa correria desesperada, e vimos que dá pra viver sem correr tanto."

Menotti, que brinca dizendo que era como "gato em cima da brasa", agora acumula cinco meses ao lado da mulher, Theonília, e da filha pequena Maitê, 2. Isso porque as férias que a dupla sempre tira no início do ano foram emendadas à quarentena. Foi só um show em março, e já tiveram que cancelar todos os outros.

"É uma oportunidade que nunca teria. Hoje eu trouxe aqui para casa um mini pônei e um mini porco para ela [sua filha, Maitê]. Está apaixonada, brincando com a Peppa. Ela chamou o bichinho de Peppa [risos]", conta o sertanejo à reportagem, em conversa por telefone.

Com a quarentena, os irmãos, que também são vizinhos em Belo Horizonte, resumiram os projetos da dupla a suas apresentações online. Eles já fizeram algumas lives e chegaram até a lançar um álbum, chamado "Só As Antigas", no Dia dos Namorados, justamente com os principais sucessos da live feita em abril.

Essa apresentação da dupla foi retirada do ar na época por descumprir regras em relação à propaganda. Na verdade, César Menotti e Fabiano foram apenas um dos vários artistas a registrar problemas em lives. O principal caso foi o do cantor Gusttavo Lima, que chegou a ser advertido pelo Conar.

"Foi tudo muito novo, ninguém sabia como lidar com isso, não sabia as regras", avalia Menotti. "Foi todo mundo aprendendo no meio do caminho, todo mundo se ajustando. Mas acho que agora estamos todos bem ajustados", brinca ele, que fará neste domingo (28) a próxima live da dupla, o Arraiá dos Menotti.

Segundo o sertanejo, as apresentações online se tornaram, não só, uma forma de continuarem perto do público, mas também de ajudar os profissionais que ficaram sem renda com a suspensão dos shows, como aqueles contratados nas cidades das apresentações, como carregadores, seguranças, técnicos.

A dupla tem atualmente em torno de 45 pessoas fixas em sua equipe, contratadas de acordo com a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e que continuam a trabalhar (dentro do possível) e a receber durante essa quarentena. Mas cerca de 50 pessoas eram contratadas provisoriamente, na cidade em que cada apresentação acontecia.

"Fiquei um pouco apreensivo por causa da minha equipe. Querendo ou não, a gente precisa ficar esse tempo parado. Nós temos condições, não sei até quando, mas a gente consegue manter ainda. Mas existem pessoas que dependem que o show aconteça para sobreviver, que trabalha hoje pra pagar o que comeu ontem."

A saída encontrada pelo sertanejo foi incluir esses trabalhadores na produção de suas lives. Além disso, ele afirma que torce para que os shows possam voltar o mais rápido possível. Por enquanto, eles continuam com alguns eventos confirmados, como a Festa do Peão de Barretos, adiado para 28 de outubro.

"Alguns eventos foram apenas adiados, mas não tem como prever. Três meses atrás, a gente não imaginava que as coisas ainda estariam assim agora. Mas vai voltar, se Deus quiser. Eu ainda não perdi o otimismo e a esperança. Sei que vai ser devagar, não vai ser da mesma forma que era antes, mas vamos voltar."

UM NOVO COMEDIANTE

A quarentena também trouxe algumas surpresas para César Menotti. Além do tempo que tem aproveitado com a família, ele acabou se descobrindo um influenciador bastante divertido nas redes sociais. Com brincadeiras e dicas alimentares bastante gordinhas, ele já dobrou seu número de seguidores no Twitter.

Segundo ele, tudo começou de forma bem despretensiosa, apenas um passatempo durante a quarentena, mas funcionou. "Estou achando o máximo, a galera que vejo na TV me seguindo, jornalistas. E era uma rede que, pra mim, estava desativada, mas agora vou focar 1 milhão de seguidores", afirma, rindo.

Mas, apesar das dicas incluírem pratos como torresmo, pizza e churrasco, Menotti afirma que sua ideia não é incentivar a obesidade: "Não quero dizer que ser obeso é uma coisa boa, é legal, porque não é. Eu sou e sei que não é. E eu busco mudar de vida", afirma ele, que caminha pela manhã e não dispensa a academia.

"Mas enquanto eu não emagreço, enquanto não chego onde eu quero, não vou ficar sofrendo, deprimido, eu vou rir de mim mesmo, fazer piada comigo mesmo, fazer piada com aquilo que as pessoas vivem. As pessoas me pedem conselho nutricional no Twitter e eu dou minhas resposta, sempre brincando, ironizando."

LIVE ARRAIÁ DOS MENOTTI

Quando Dia 28 de junho, às 13h30

Onde Página de César Menotti e Fabiano no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCjJqJZjb3V0hYtGFeAg1ydA)