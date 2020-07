CCXP acontece virtualmente pela 1ª vez e ganha novo nome devido à pandemia

Wilson Lima e a teoria do nada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comic Con Experience (CCXP) anunciou nesta quinta-feira (16) que a sétima edição do evento será 100% virtual e também vai ganhar um novo nome, intitulado "CCXP Worlds: A Journey of Hope". A adaptação do maior festival de cultura geek e pop, que acontece anualmente em São Paulo, se deu por conta da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o comunicado, a organização do evento já previa mais uma edição histórica -em 2019 a CCXP recebeu 280 mil visitantes-, e ao longo dos últimos quatro meses vinha discutindo como seria o formato deste ano em meio à nova realidade que o mundo enfrenta, a Covid-19.

"Por entender que o evento traz visitantes de todo o Brasil, e que seria imprudente reunir um número tão grande de pessoas diante da situação atual, a CCXP anuncia para o começo de dezembro sua primeira edição virtual."

Pierre Mantovani, CEO da CCXP, garante que o evento não será simples por ser online, via transmissões ao vivo. "Não será uma simples live. Direcionamos todos os esforços para que cada parte da CCXP esteja presente na casa de milhares de pessoas, como um pedacinho da experiência, só que digital. E justamente por ser digital, pela primeira vez na história, teremos um evento de escala global para a indústria do entretenimento", explica.

Por ser uma edição especial e atípica, a CCXP terá um novo nome neste ano. "CCXP Worlds: A Journey of Hope" (em português "a jornada de esperança") quer juntar diversas pessoas ao redor do mundo para passar mensagens positivas mesmo em meio a pandemia.

"Vamos investir toda a nossa capacidade criativa e o alcance da nossa comunicação para trazer uma pauta positiva e construir um lugar para nos encontrarmos e para compartilhar o que cada um tem de melhor. Essa jornada de esperança busca um mundo mais justo, com oportunidades igualitárias e mais sustentável", diz Marcelo Forlani, head de cultura, diversidade e pertencimento da Omelete Company.

No próximo dia 25 de agosto mais informações sobre a data, ingressos e outros detalhes da CCXP Worlds: A Journey of Hope 2020 serão divulgadas.

EDIÇÃO HISTÓRICA

Ano passado, a 7º edição da CCXP no Brasil atingiu sua capacidade máxima pela primeira vez desde a sua estreia no país, em 2014. Ao todo, 280 mil ingressos foram vendidos para ocupar o espaço da São Paulo Expo.

Os preços variavam entre R$ 90 a R$ 8 mil, com pacotes que ofereciam experiências para além da entrada ao evento. Em 2018 foram vendidos 262 mil ingressos, o maior número até então, resultando em um faturamento de R$ 50 milhões, segundo estimativas da organização.

Além do sucesso entre o público, a CCXP 2019 recebeu nomes importantes da indústria geek, entre eles o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, os atores Gald Gadot, Ryan Reynolds, Margot Robbie, Daisy Ridley, Lana Parrilla, entre outros.