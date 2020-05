CBF lança quinta edição do campeonato e-Brasileirão 2020 com prêmio de R$ 20 mil

Carlos Almeida é o Coringa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou no último dia 27 de abril o e-Brasileirão 2020, o campeonato de eSports oficial da entidade do futebol brasileiro.

Com as inscrições abertas até 15 de maio através do site, a quinta edição do campeonato irá contar com 20 equipes e com prêmio de R$ 20 mil. O e-Brasileirão de Pro Evolution Soccer (PES) é disponível apenas no console PlayStation 4.

O torneio terá quatro fases, sendo as três primeiras disputadas online. Na primeira, a seletiva com todos os inscritos reunirá os 32 melhores jogadores de cada clube. Na segunda, os jogos serão eliminatórios e definirão o representante de cada um dos 20 clubes, que receberão medalha pela conquista.

A terceira fase será tanto online como presencial, e cada um dos 20 representantes disputará 19 rodadas de pontos corridos, sendo 18 rodadas disputadas online e a 19ª disputada presencialmente na sede da CBF. Os oito melhores classificados passarão para as oitavas de final.

Já a grande final será presencial e irá reunir os oito melhores classificados disputarão as quartas de final, na sede da CBF. Na sequência, serão realizadas as semifinais e final. O campeão ganha o troféu e um prêmio de R$ 20 mil.

Após o encerramento das inscrições, no dia 15 de maio, a CBF divulgará o calendário dos duelos online.