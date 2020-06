Casa de Pedro Scooby é assaltada no Rio, e funcionária idosa é agredida

O poder dos maus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Scooby, 31, contou na noite desta segunda-feira (15) que a sua casa localizada em Curicica, no Rio, foi assaltada, e uma idosa que trabalha com a família dele foi agredida pelos bandidos.

"Se fosse só as coisas que roubaram tudo bem, a gente recupera, mas agrediram uma senhora que trabalha lá em casa. Muito triste. No meio dessa pandemia que a gente está vivendo um turbilhão de coisas e saber que ainda tem gente maldosa por aí", afirmou ele, em vídeos publicados no Stories do Instagram.

No momento, Scooby está em Portugal com os três filhos, Dom, 8, e os gêmeos Bem e Liz, 4, e a mulher, a modelo Cíntia Dicker. Ele falou que a senhora agredida está bem, e disse que nem a sua mãe nem o seu avô de 96 anos estavam no local durante o assalto.

"Dos males, o menor. A minha mãe está aqui comigo, meu avô estava viajando, mas está tudo bem. A senhora que trabalha lá com a gente está bem. Sei lá, se fosse meu avô, que está com 96 anos e tomasse um tampa, não sei o que poderia acontecer com ele, que já está velhinho, fraquinho", disse.

Na manhã desta terça-feira (16), ele publicou no Instagram imagens que parecem ser do circuito de câmeras de segurança e seriam dos dois suspeitos de praticarem o assalto deixando a casa. Os dois homens usam máscaras e sobem em uma moto. Scooby pediu para quem tiver informações, mandar mensagem direta para ele na rede social.

O surfista afirmou ainda que vai se dividir entre Portugal e o Rio de Janeiro.