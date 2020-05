Carlos Machado, de 'Fina Estampa', aguarda nascimento de 2º filho nos EUA

Quando o inimigo é o presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Machado, 55, ator que interpreta o vilão Ferdinand em "Fina Estampa" (novela que é reprisada atualmente pela Globo), aguarda a chegada de seu segundo filho, fruto de seu relacionamento com a atriz e modelo Ivy Rocha, 34.

Os dois já são pais de Luna, que tem quase 2 anos de idade, e preveem o nascimento do novo filho para agosto. Segundo informações divulgadas pelo casal via redes sociais nos últimos meses, eles esperam por um menino.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, Machado disse que o nome do filho será Luca -um nome parecido com o da primeira filha, e escolhido por ter "pronúncias iguais em qualquer lugar do mundo".

O casal está junto há oito anos, e mora atualmente nos Estados Unidos. Eles passam a quarentena no interior da Califórnia, a duas horas de Los Angeles, local que julgam ser mais tranquilo.

Ao mesmo tempo em que trabalha como dentista, Machado tem participado de testes no país. Recentemente, ele participou como dublador da série "O Nome da Rosa". "A gente está plantando aqui. Sabemos que é um processo lento. Já fiz teste para um longa-metragem e passei. Mas é um longa que ainda é um projeto piloto, em fase de captação, mas interessante. Ainda tenho bastante sotaque, mas eles gostam do sotaque brasileiro, e muito! É incrível como os americano gostam do nosso sotaque", diz ele.

O ator ainda afirma que, caso surgisse uma boa oportunidade de papel no Brasil, algo "acima do que foi o Ferdinand", ele consideraria fazer.