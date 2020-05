Carlinhos Silva, ex-Pânico, perde cobertura avaliada em R$ 3 milhões por falta de pagamento

O perigo mora lá fora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Carlinhos Silva, 40, conhecido por dar vida ao personagem Mendigo, do programa Pânico (2003-2007 e 2015-2017), perdeu a cobertura onde vive por não manter em dia o pagamento do financiamento do apartamento. O imóvel, localizado no bairro Real Parque, em São Paulo, está avaliado em R$ 3 milhões e deve ser leiloado em breve.

Quando a venda da cobertura for concretizada, credores podem requerer judicialmente que parte do valor da transação seja bloqueada para quitar dívidas de Silva, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Aline Hauck, mãe de Arthur Henrique, 8, único filho do artista, por exemplo, está com processo em andamento devido a atrasos no pagamento de pensão alimentícia que ultrapassa o valor de R$ 680 mil.

Em entrevista concedida ao programa Câmera Record em setembro de 2018, Silva afirmou que não pagava pensão alimentícia ao filho e que não pretendia efetuar o pagamento. "Se for para ser preso, eu vou, mas não vou mais pagar pensão para não ver meu filho. Não tenho medo de cadeia. Criança virou um bem. Mesmo se eu tivesse [dinheiro], não iria pagar, a não ser que ela pague o tempo que perdi com meu filho", disse à época.

No dia 2 de maio, o humorista se envolveu em uma polêmica ao compartilhar vídeos de passeio de barco em Angra dos Reis, acompanhado de amigos, entre os quais a ex-panicat Arícia Silva, 26. Apesar de aconselhar as pessoas a ficarem em casa e usarem máscaras, Carlinhos agradeceu aos patrocinadores e apareceu em uma das imagens tomando uma bebida que chamou de "red corona".