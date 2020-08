Carlinhos Maia diz que se reinventou na pandemia e projeta filme e reality show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Carlinhos Maia, 29, diz que tem usado o distanciamento social e a pandemia para se reinventar. De acordo com ele, o momento difícil serve para que ele ressignifique muita coisa em sua vida.

"Eu me recriei, fiz muita coisa legal junto com os meus. Funcionou muito para mim, tive época que eu subi até em coqueiro porque não sabia mais o que fazer. Toda vez que você se vê dentro de uma crise, você para, olha para dentro, respira e se ressignifica. Eu acredito que cada vida são mil vidas. Então eu tive que usar várias dessas minhas vidas nessa pandemia para dar um conteúdo diferente para as pessoas", disse ele durante participação no "OtaLab" no UOL.

E todo esse processo fez com que Carlinhos criasse também conteúdo. Ele diz ter muitas novidades para pós-pandemia. "Tem muita coisa. Provavelmente volto com o 'Uma Vila de Novela', no Multishow. Tem um filme também que a gente já estava fechando, da história da Vila. Os shows voltam, com certeza", disse. As apresentações por meio do drive-in, com o público dentro dos carros, ele já vetou. Prefere esperar para poder abraçar seus fãs.

"Tem um reality que eu vou fazer na casa de praia também. Quando a pandemia passar, vamos voltar à vida normal, como sempre foi, e a gente vai rodar esse Brasil todinho", finalizou.

Aliás, Lucas Guimarães, marido do influenciador Carlinhos Maia, é um nome cotado para integrar o elenco de A Fazenda 12. A informação foi divulgada pelo jornalista Felipeh Campos, no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!.

Segundo ele, a entrada de Lucas no reality rural da Record já está praticamente certa. A assessoria de imprensa dele, porém, não confirma a informação.