Carlinhos Brown lamenta assassinato de ex participante do The Voice Kids em PE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlinhos Brown, 57, lamentou nesta sexta-feira (1º) a morte do adolescente Arthur Almeida, 15, ex-participante do The Voice Kids (Globo), que foi morto a tiros na cidade pernambucana de Jaboatão dos Gararapes.

"Vai fazer lindamente parte do coral dos anjos no céu", afirmou o músico.

O cantor descreveu a morte do adolescente como brutal e recordou que Arthur, conhecido como Tuca Almeida, era "um menino de muito talento que tinha tudo pela frente", mas que que teve a "vida interrompida por uma violência que insiste em nos cercar e a cada dia se aproxima mais dos nossos".

Tuca estava em um estabelecimento comercia com o cunhado, na tarde de quinta-feira (30), quando seis homens encapuzado entraram e atiraram diversas vezes. Segundo a polícia, eles procuravam o cunhado do adolescente, que saiu recentemente da prisão, segundo informações do portal UOL.

O cunhado de Tuca conseguiu fugir dos bandidos e nenhum suspeito foi preso. Segundo perícia feita no local, foram feitos ao menos 15 disparos dentro do estabelecimento.

Tuca participou do The Voice Kids quando estava com 13 anos e foi eliminado ainda na fase inicial do programa, quando os jurados não viraram a cadeira para selecioná-lo. Os jurados na ocasião eram Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla sertaneja Simone e Simaria.