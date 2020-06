Carla Salle diz que Leila, de 'Totalmente Demais', inspira mulheres a se libertarem na vida real

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em "Totalmente Demais", novela exibida entre 2015 e 2016 que é atualmente reprisada na faixa das sete da Globo, a atriz Carla Salle, 28, interpreta Leila, que ela considera a sua primeira personagem declaradamente feminista na TV.

Na trama, a jovem estudante de jornalismo é idealista, questionadora e não se conforma com injustiças. É ela, por exemplo, que descobre o que o seu namorado Fabinho (Daniel Blanco) fez para incriminar o inocente Jonatas (Felipe Simas) por um crime que ele não cometeu. Desvenda o mistério e consegue tirar Jonatas da prisão.

Para Salle, contar histórias de personagens livres e decididas, como Leila, é uma forma de "inspirar mulheres a se libertarem na vida real". "Eu acredito que a dramaturgia é também um modo de produção de pensamento", diz.

A atriz afirma que ficou muito feliz com o retorno de "Totalmente Demais" à grade da Globo, uma novela que, segundo ela, fala sobre "até onde sua dedicação e perseverança podem ter levar". Salle diz que só tem boas lembranças das gravações. "Éramos um elenco muito jovem, unido e alto astral. Desde esperar no camarim, me divertindo com a Jéssica [Ellen], com a Marina [Ruy Barbosa], Olivia (Torres)... Até estar em cena trocando com essa galera cheia de energia, era maravilhoso", recorda.

Salle conta que tem aproveitado o período da quarentena para se dedicar a assuntos e atividades para as quais antes ela não tinha tempo, como ver, por exemplo, todos os filmes de um mesmo diretor. Ler livros, fazer ioga, escutar novos discos, conversar com os amigos e a família por videoconferência e dançar sozinha são outras ações realizadas pela atriz durante o período de isolamento social.

Ela também afirma que está se reinventando, seja escrevendo, tocando instrumentos musicais ou testando novos pratos na cozinha. "Com o isolamento tenho aprendido a acessar a minha intuição e sensibilidade. Quando você está limitado, você dá mais espaço para a imaginação", diz.