Cantora Simone chora ao vivo ao falar sobre morte da irmã: 'Ela não estava doente'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simone, 70, se emocionou durante uma live realizada neste domingo (19), e chorou ao falar sobre a morte de sua irmã, Rosinha, que sofreu um infarto fulminante.

"Eu sinto muito", disse ela, quando começou a se emocionar. "Aconteceu uma dor muito grande na minha família. Nossa irmã caçula morreu. Ela não estava doente. Ela teve um mal súbito. Sofreu um infarto, eu pensei que teria força para fazer esta live, mas não tive".

A cantora já fez uma série de lives no Instagram e no YouTube desde abril, e tem usado o espaço para interagir com seus fãs. Após a live de domingo, ela publicou uma foto da irmã no Instagram, com a legenda: "Você nos fará muita falta".

Nas lives, ela não tem focado apenas em grandes sucessos e lembrou faixas de discos mais antigos de seus 47 anos de carreira. Marcada pela geração mais jovem como a intérprete de "Então É Natal" (versão de "Happy Xmas (War is Over)", de John Lennon, Simone tem na manga um repertório de 30 discos com quase 50 músicas que fizeram parte de trilhas sonoras de novelas.

A ideia partiu de amigos e colegas de trabalho da cantora, e ela abraçou de imediato. As primeiras lives foram no início de abril, e a cantora manteve a agenda semanal. "Foi algo natural fazer as lives, quis me posicionar, dizer que estou junto, me conectar com meu público, e agradecer às pessoas da linha de frente na guerra contra o vírus."