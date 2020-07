Cantora gospel é criticada por clipe que mostra perdão após violência doméstica

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora gospel Cassiane, 47, virou alvo de críticas nas redes sociais, após o lançamento de seu novo clipe, "A Voz", na última sexta-feira (17). O vídeo revoltou os internautas por mostrar a história de uma mulher que sofre violência doméstica e, apesar de deixar o companheiro, deixa um recado dizendo que o perdoa.

"Reconheça a voz de Deus. Deixa ela estremecer o seu coração. O timbre santo do Senhor há de te curar, pois Ele é a voz que restaura a vida. Oro por você. Perdoo você", diz o bilhete deixado pela mulher, sem deixar claro se o homem foi denunciado à polícia apesar de aparecer agredindo a mulher no vídeo.

Os internautas protestaram nas redes sociais da cantora: "Totalmente estranho o seu clipe, não gostei. Isso no século 21 não é tolerado. Não curto não, não a música não tem nada a ver com o clipe", afirmou um. "O cara esmurrou a mulher várias vezes. Aí se converteu, e sai impune?", questionou outro seguidor.

"Para ficar melhor, só faltou a parte em que ele é preso e ela tem uma medida protetiva contra ele. A violência doméstica contra a mulher mata, não pode ser silenciada ou romantizada. Não seja cúmplice disso", afirmou outra internauta no Instagram da cantora.

No YouTube, o vídeo tinha na manhã deste domingo mais de 41 mil avaliações negativas, contra apenas 10 mil positivas.

Mas essa não é a única polêmica envolvendo Cassiane. Na noite deste sábado (18), ela participou de uma live com Aline Barros, onde acabou descumprindo as normas de segurança sugeridas contra o novo coronavírus, distribuindo abraços e apertos de mão. "Gente, o 'coronga' não pega em nós, não, aleluia", disse ela, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.