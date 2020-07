Cantor Zé Neto pede desculpas após fazer encontro com 'turma da Covid'

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zé Neto, da dupla com Cristiano, publicou nesta quarta-feira (29) um vídeo com um pedido de desculpas. Na terça-feria (28), ele havia causado controvérsia nas redes sociais por causa de um encontro com vários amigos, todos sem máscara.

Na ocasião, o cantor sertanejo, que havia compartilhado imagens da reunião nas próprias redes sociais, chegou a debochar das críticas que imaginou que receberia. "Para evitar os 'mimizentos', todo mundo vai perguntar: 'Por que vocês estão sem máscara?'. É porque todo mundo já pegou Covid. É a turma da Covid", afirmou.

Após ser detonado nas redes sociais, ele mudou o posicionamento e admitiu que estava errado. "Passando aqui primeiramente para pedir desculpas pelo post infeliz que eu fiz em um momento de ignorância, achando que quem já pegou Covid não pega de novo", disse. "Até que fui orientado que realmente quem pegou está sujeito a pegar de novo, acabei falando merda."

"Estou aqui para pedir desculpas humildemente para vocês", afirmou. "Vocês sabem como eu sou, uma pessoa que só gosta de levar alegria, que só gosta de ajudar as pessoas."

No final de junho, o cantor anunciou que tinha testado positivo para a Covid-19. Ele procurou atendimento no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior paulista, onde mora, após apresentar sintomas leves, como tosse, espirro e febre.

"Fiquei muito mal e, segundo o médico, não sofri um terço do que uma pessoa no pior estágio sofre. Meu pai foi assintomático. Queria até ter falado antes para vocês, mas meu estado de saúde não permitiu. Quero agradecer pelas palavras de conforto", chegou a dizer o cantor quando estava ainda em recuperação.

Em julho, ele divulgou imagens da reação do filho quando ele retornou para casa.