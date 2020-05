Cannes desiste de evento físico e exibirá filmes em festivais de outono

O impeachment do governador do Amazonas

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A organização do Festival de Cannes descartou qualquer possibilidade de realizar uma edição física do evento em 2020 e anunciou que vai apresentar seus filmes em parceria com outros festivais internacionais no outono europeu, no final do segundo semestre.

Segundo a revista Variety, a decisão veio em meio às incertezas da pandemia do coronavírus. "Hoje, uma edição física parece complicada de organizar, então vamos avançar no anúncio dos filmes selecionados até o início de junho", disse um porta-voz do festival à revista.

Conforme já havia dito o diretor do festival, Thierry Fremaux, uma lista de filmes cujos lançamentos estavam previstos para Cannes será anunciada e vão receber uma classificação. A organização pretende inciar as escolhas para o festival de 2021 no final do ano.

Os filmes listados agora vão aparecer em festivais de cinema como os de Toronto, Veneza, Angoulême, Nova York, entre outros.

Entre os dias 22 a 26 de junho acontece o Mercado do Filme de Cannes, reunindo virtualmente agentes e distribuidores.

O Festival de Veneza ainda não bateu o martelo sobre a edição 2020, inicialmente remarcada para setembro, e seu destino, segundo a Variety, deve ser anunciado até o final de maio.