Cancelada, SP-Arte informa que só devolverá um terço do investimento de galeristas

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - A SP-Arte comunicou aos galeristas que participariam da feira este ano que não ressarcirá integralmente o investimento deles na feira. Programado para o início deste mês, entre os dias 1º e 5 de abril, o evento foi suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus.

Segundo um email enviado aos participantes nesta quinta (9), apenas um terço dos pagamentos realizados pelos expositores pelo aluguel dos estandes e por serviços extras serão devolvidos até o fim do mês.

Outro terço será retido para pagar a montagem do evento, que já tinha começado quando a pandemia chegou ao Brasil. A organização lista no email gastos com, por exemplo, oito quilômetros de paredes construídas e a aquisição das madeiras para construção dos estandes. Eles ainda afirmam que perderam as receitas de bilheteria e a maioria dos patrocínios.

A parcela final será abatida de uma participação na SP-Arte do ano que vem.

O comunicado pegou de surpresa o setor -outras feiras internacionais canceladas por causa da pandemia, como a Art Basel Hong Kong, que acontece em março, ou a Frieze, em Nova York, prevista para junho, devolveram valores inteiramente. O aluguel de um estande na SP-Arte custa, em média, R$ 100 mil.