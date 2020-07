Canal gerenciado por Felipe Neto se reposiciona e quer apostar na diversidade

Amazonas precisa respirar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Canal IN, um dos maiores canais brasileiros de entretenimento infantojuvenil e que era o Canal Irmãos Neto, vai passar em breve por um reposicionamento e incluirá no elenco criadores negros. E a primeira contratada é a influenciadora e ativista Gabi Oliveira, do Canal de Pretas, que segue como referência para mulheres negras. Ela também chega com o cargo de coordenadora de conteúdo do canal.

"Creio que essa mudança será significativa no sentido de ter um canal de grande alcance que realmente represente a realidade da população brasileira. As pessoas que estão chegando, como eu, vão agregar. Inclusão é isso, a naturalização da existência de pessoas diversas", opina Gabi.

De acordo com ela, a nova essência do canal terá conversas de forma muito mais natural, mas com propósito de impactar de forma positiva as futuras gerações.

Felipe Neto, um dos sócios da Play9, empresa por trás do canal, aprova a chegada de Gabi ao Canal IN. "Sinto um orgulho imenso em ter a Gabi nesse reposicionamento do Canal IN. A melhor maneira de naturalizar um tema, principalmente para um público mais jovem, é trazer esse tema para o nosso cotidiano. Ter a Gabi nessa frente é fundamental para que possamos apresentar essa pluralidade", diz.

Outros criadores de conteúdo negros deverão ser contratados. O canal atualmente conta com mais de 15 milhões de inscritos.