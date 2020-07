Campeonato de 'CS:GO' premiará vencedor com um ano de cerveja grátis

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O torneio San Miguel Rivals, do jogo "Counter-Strike: Global Offensive", anunciou que premiará seu campeão com um ano de cerveja grátis.

Organizado pela marca de cervejas San Miguel, o torneio reunirá 128 participantes em quatro divisões e acontecerá no formato inédito de "melhor de um jogo" (md1) a partir desta segunda-feira (13).

Cada uma das quatro divisões terá um vencedor, que ganhará um vale de 50 euros (cerca de R$ 300), duas caixas de cerveja com 24 unidades e produtos da equipe profissional Team Heretics.

Os quatro melhores jogadores de cada divisão ainda disputarão os "playoffs", em partidas "melhor de três", e o grande campeão será premiado com uma caixa da cerveja Yakima Valley, com 24 unidades, por mês ao longo de um ano. Além disso, ele terá direito a uma aula de "CS:GO" com os pro players da Team Heretics.