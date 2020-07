Campeã do Bake Off Argentina perde prêmio de R$ 45 mil ao ser desmascarada após final

Impeachment e jogo de poder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atual temporada do reality Bake Off Argentina chegou ao fim neste final de semana e trouxe ao público um desfecho surpreendente. Isso porque, logo após o anúncio da campeã, Samanta Casais, 29, a edição mostrou cenas adicionais, gravadas posteriormente, desclassificando-a por omitir informações em sua inscrição.

O programa havia sido gravado inteiramente durante o ano de 2019, mas foi ao ar apenas nos últimos meses, quando surgiram rumores de que a competidora já possuía experiência na área de gastronomia, tendo inclusive se apresentado em eventos gastronômicos e em programas de TV mostrando receitas.

Com isso, o programa teve dez minutos a mais de transmissão, com a inclusão de uma imagem gravada atualmente com jurados anunciando para Samanta e Damián Pier Basile, que havia ficado em segundo lugar, a desclassificação da então campeã. Com isso, ele ficou com o prêmio de melhor cozinheiro amador e os 600 mil pesos dados pelo programa R$ 45 mil.

"Queremos valorizar seu papel como participante, sua delicadeza e os detalhes de seus preparativos são sua marca registrada. É muito difícil para nós e imagino que também para você. Mas ocorreram eventos que demonstraram sua experiência desconhecida por nós e não mencionada na inscrição", disse o jurado Christophe Krywonis.

Samanta admitiu o erro e se desculpou, mas ressaltou que não é uma profissional em confeitaria e que seu conhecimento de culinária era limitado, tendo se queixado também dos comentários que tem recebido nas redes sociais, classificando-os como cruéis. "Não sou profissional. Não estudei confeitaria e muito menos trabalhei nela."