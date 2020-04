Caio Castro publica foto ao lado de Grazi Massafera pela primeira vez

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de nunca terem assumido o relacionamento oficialmente, Caio Castro, 31, e Grazi Massafera, 37, não fazem mais questão de esconder o namoro nas redes sociais.

Embora ainda discretos, os dois compartilharam imagens nos Stories (que somem em 24 horas), mas dessa vez o ator, que atualmente está no ar da Globo em duas reprises de novelas, "Fina Estampa" e "Novo Mundo", publicou uma foto em seu perfil com a namorada.

Na imagem postada nesta quinta (23), Massafera aparece deitada no colo de Castro, que por sua vez está jogando videogame. "Pra cima de mim?", escreveu o artista na legenda. Em resposta, nos comentários, Massafera brincou: "Um olho no peixe outro no gato."

Os dois estão passando o período de quarentena, por conta da pandemia do coronavírus, juntos.

Nesta sexta-feira (24), Caio Castro participaria do programa Encontro com Fátima Bernardes, que acabou sendo interrompido devido a declaração do agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Os boatos de que os dois estão juntos já circula desde setembro de 2019, quando Caio Castro e Grazi Massafera foram vistos na festa de aniversário do apresentador Luciano Huck, e logo após no festival de música Rock in Rio.

No Valentine's Day -Dia dos Namorados no hemisfério norte-, celebrado no dia 14 de fevereiro, o ator chegou a postar uma foto discreta de Massafera, mas que durou apenas 24h em sua rede. A atriz, que já se relacionou com Cauã Reymond, aparecia rodeada de balões em forma de coração e segurando uma taça de vinho.