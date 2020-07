Caetano Veloso anuncia live para o dia de seu aniversário, em 7 de agosto

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Caetano Veloso, 77, anunciou que vai realizar sua primeira live, após diversos pedidos dos fãs durante todo o período da quarentena. Pelas informações divulgadas até agora, a apresentação ocorrerá às 21h30 da sexta-feira (7/8) e terá transmissão exclusiva pela Globoplay.

"Vai ter live, vai ser no dia do meu aniversário", afirmou em vídeo divulgado pela plataforma de streaming do Grupo Globo nesta quarta-feira (29). "[Estou] imitando o Gilberto Gil, vou fazer no dia do meu aniversário. Eu faço 78 anos e é no dia 7/8", contou nas imagens, em que interage com o humorista Marcelo Adnet.

Até agora, o cantor baiano era um dos poucos artistas que resistiram a entrar na onda de apresentações virtuais enquanto a pandemia de Covid-19 fez os shows presenciais ficarem impossíveis.