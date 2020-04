Caetano diz que é horrível sapato que ganhou de Preta Gil

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caetano Veloso, 77, apareceu em um vídeo postado nas redes sociais por sua mulher, Paula Lavigne, 51, na noite deste sábado (11), onde acabou falando que acha horrível o sapato que estava usando. O calçado, no entanto, foi dado pela cantora Preta Gil, 45.

"Sapato horrível. Não posso dizer porque ganhei de presente", afirmou o músico, após sua mulher dizer que a peça era chique. Preta Gil então comentou, em meio a muitos outros posts e emojis de risada: "Porra! Odiou meu presente".

No vídeo, postado no Instagram, Paula conversa com Caetano sobre a possibilidade de ele fazer uma live durante esse período de quarentena. Ele então afirma que vai se preparar, escolher repertório e recordar algumas canções mais antigas.

Questionado sobre se os fãs poderiam fazer pedidos para a live, Caetano afirmou inicialmente que por enquanto não quer ajuda, mas depois voltou atrás. "Eu faço [a live]. Se é pra cantar, eu vou me preparar um pouquinho [...]. Podem aparecer sugestões que me animem a reaprender uma canção ou retreinar."

Enquanto não chega a live, Caetano tem passado esse tempo de isolamento lendo livros e jornais. No vídeo postado por Paula Lavigne, ele apareceu cercado por uma porção de livros.

Após as lives, que viraram uma febre nesse período de quarentena, em que shows foram cancelados em todo o país, alguns artistas viram as buscas por suas músicas crescerem. No Deezer, o aumento chega a ser de 40%, no caso de Michel Teló, a 110%, no caso de Marília Mendonça.