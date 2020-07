BTS lança álbum com 'Your Eyes Tell', música tema de novo filme japonês

Wilson Lima vence a batalha política

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo de k-pop BTS lançou nesta terça-feira (14) o álbum "Map of the Soul: 7 - The Journey", revelando a nova canção "Your Eyes Tell", que será tema de um filme japonês com o mesmo nome da música.

Esta é a primeira vez que a banda realiza um projeto como este. "Your Eyes Tell" é um remake do filme coreano de 2011 "Always", dirigido por Song Il-gon. Na nova versão, é Takahiro Miki quem dirige, e Yuriko Yoshitaka (de "We Were There") e Ryusei Yokohama ("Your Turn to Kill") que protagonizam. A previsão de lançamento do filme é 23 de outubro deste ano.

"Estamos felizes por fazer parte de um filme tão incrível. Jungkook participou da composição da música tema, que combina com o bonito e profundo amor retratado no filme", afirmou o grupo em comunicado enviado à Variety.

"Esperamos que vocês gostem e sintam as emoções que derramamos na música, quando você assistir ao filme", concluiu o comunicado. A nova canção já tem mais de 2 milhões de visualizações no YouTube.