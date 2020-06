Bruno Gissoni pede desculpas por ir à praia com a família e furar quarentena

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Bruno Gissoni, 33, decidiu pedir desculpas por furar a quarentena e ir à praia com a mulher, Yanna Lavigne, 30, e a filha do casal, Madalena. Fotos da família na manhã desta quinta-feira (25) na praia da Joatinga, Rio, circularam pelas redes sociais e geraram críticas de internautas nas redes sociais.

À tarde, em vídeos publicados no Stories do Instagram, Gissoni pediu desculpas por quebrar o isolamento. O ator contou que eles estavam há três meses no interior de Minas Gerais, cumprindo o isolamento, e que decidiram voltar para o Rio para buscar alguns pertences no apartamento, que está localizado em frente à praia.

"O dia estava lindo, olhamos para baixo, não tinha quase ninguém na praia e decidimos dar um mergulho. Isso não justifica, o certo é ficar em casa. Tomamos todos os cuidados possíveis, mesmo assim não justifica. A gente está errado e, por isso, peço perdão", disse o ator.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, as praias no Rio estão liberadas apenas para atividades físicas individuais.