Bruna Marquezine viraliza ao mostrar mansão de 890 m²

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, 24, surpreendeu seus seguidores ao abrir as portas de sua casa de 890 m² no Rio de Janeiro. À revista Casa Vogue, a atriz revelou que seus aposentos são repletos de obras de arte, peças de design assinadas e cômodos pensados para refletirem sua personalidade, como uma área externa com piscina.

As imagens do imóvel da atriz viralizaram nas redes sociais e originaram diversos memes na noite de terça-feira (6), chegando a levar o nome da atriz à lista de assuntos mais comentados no Twitter.