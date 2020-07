Bruna Marquezine nega affair com Arthur Aguiar, e diz que ficou, sim, com Tiago Iorc

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, 24, usou as redes sociais neste domingo (5) para esclarecer alguns fatos envolvendo sua vida pessoal e amorosa. Um deles se refere ao ator Arthur Aguiar, que está em briga pública com a ex-mulher Mayra Cardi, e o segundo ao cantor Tiago Iorc.

"Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando 'convencer' ninguém porque estou cansada de saber que no fim das contas cada um acredita no que quer", disse a atriz, em seu perfil no Twitter, em resposta a uma publicação do jornalista Leo Dias sobre Arthur Aguiar.

Leo Dias afirmou que Marquezine teve um affair com Aguiar durante as gravações da novela "Em Família" (Globo, 2014). "Marquezine e Arthur ficaram sim! Bastidores das gravações de 'Em Família', novela das oito. Por isso a Lancellotti terminou com ele. Eu noticiei na época", publicou o jornalista no microblog.

A atriz também criticou o jornalista: "Porque ele é puuuuura credibilidade, né?! Tem nem um mês que 'noticiou' que eu tava namorando, passou vergonha porque se emocionou e teve que voltar atrás." Uma internauta comentou a postura de Leo Dias: "Nossa, e é engraçado que ele fala com tanta certeza, não sei como ele consegue fazer isso HAHAHAHAHAHA depois de já ter postado tanta mentira."

E Marquezine completou: "Meu anjo, ele já teimou com a minha assessoria uma vez que eu estava não sei onde com sei lá quem e eu estava no hospital. E quando nós negávamos ele respondia 'mas a minha fonte é muito boa/confiável'. Ué, então tá, né?! Se você diz, vai ver eu que me confundi."

Antes disso, Marquezine já havia ironizado o fato de associarem o nome dela a um possível affair com Aguiar. "Pois é, menina! Como assim? Ou é meme ou é fanfic."

TIAGO IORC

Em 2016, Bruna Marquezine participou do clipe "Eu Amei Te Ver", de Tiago Iroc, no qual estavam seminus, e depois disso os dois posaram juntos em fotos que circularam nas redes sociais após um show do cantor em São Paulo.

Na época, os dois não assumiram nenhum relacionamento. Marquezine estava solteira após terminar com o jogador Neymar, e Iorc, por sua vez, também integrava o time dos solteiros desde o término de seu namoro de dois anos com a atriz Isabelle Drummond. Contudo, alguns sites de celebridades chegaram a afirmar que os dois haviam tido um affair enquanto o cantor namorava Drummond.

"Ficou da mesma forma que ficou com o Tiago Iorc, quando ele estava com a Isabelle Drummond. Pode separar um parágrafo só pra isso no tcc.", disse uma internauta após a ver o nome de Marquezine vinculado ao de Arthur Aguiar.

A atriz disse que realmente ficou com Iorc, mas meses depois do término do cantor com a atriz Isabelle Drummond. "Fiquei com o Tiago sim, mas meses depois dele e Isabelle terminarem. Não ficamos na época do clipe. Inclusive, no dia da gravação, Felipe que ainda trabalhava com Tiago na época comentou comigo no carro que os dois não gostavam de misturar vida pessoal e trabalho e por isso a iniciativa de chamar uma atriz para fazer o clipe e eu adorava o álbum do Tiago e aceitei como admiradora do trabalho dele. Tenho email do Gabriel Simas me dizendo que Tiago e a Isabelle chegaram juntos no meu nome", explicou.

Questionada se era amiga de Drummond, Marquezine disse que não. "Não. Fomos amigas quando crianças, depois nos distanciamos naturalmente."