Bruce Willis e Demi Moore passam a quarentena juntos mesmo divorciados há 20 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tallulah Willis, 26, filha de Demi Moore e Bruce Willis, revelou através das redes sociais que os pais divorciados estão passando a quarentena juntos, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A família segue reunida na mesma casa, e, até mesmo com o mesmo traje de pijama. Em uma foto publicada nesta segunda (6) pela própria Tallulah, ela e seu marido aparecem ao lado dos pais, em um clima divertido e descontraído.

Demi Moore e Bruce Willis foram casados de 1987 a 2000, e hoje são amigos. Emma Hemming Willis, atual esposa do ator deixou um comentário na publicação: "Não há muitas pessoas que conseguem usar essa cor. Estão bonitos, pessoal!", escreveu.

Moore e Willis já fizeram três filmes juntos: "Pensamentos Mortais" (1991), "Beavis and Butt-head Conquistam a América" (1996) e "As Panteras Detonando" (2003). Em seu livro de memórias "Inside Out", lançado em 2019, a atriz conta detalhes sobre seu relacionamento com Bruce Willis, entre eles, que o ator acreditava que a carreira dela a distanciava da família.

Os dois, no entanto, mantêm uma relação de amizade desde o divórcio. Ela já afirmou que os dois são mais conectados hoje do que quando estavam juntos e que tem orgulho de como lidaram com a separação.

Além de Tallulah, os dois são pais de mais duas; Rumer Willis e Scout LaRue Willis.