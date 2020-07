Brooklyn, filho de David e Victoria Beckham, fica noivo da atriz Nicola Peltz

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brooklyn, 21, filho do casal David, 45, e Victoria Beckham, 46, vai casar. O jovem usou seu Instagram neste sábado (11) para anunciar que está noivo da atriz Nicola Peltz, 25. "Há duas semanas, pedi à minha alma gêmea que se casasse comigo e ela disse que sim. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Prometo ser o melhor marido e o melhor pai um dia. Eu te amo, baby".

Victoria repostou a imagem em sua conta na rede social desejando felicitações ao casal. "A notícia mais emocionante! Não poderíamos estar mais felizes que Brooklyn Beckham e Nicola Peltz vão se casar! Desejo a vocês tanto amor e uma vida inteira de felicidade. Todos nós amamos vocês dois".

O casal assumiu o namoro em janeiro, mas estão juntos há cerca de nove meses. Após o fim de seu relacionamento de quatro meses com a atriz Chloë Grace Moretz, 23, em 2016, ele namorou a modelo Hana Cross, 22 por nove meses, até meados de 2019.

Brooklyn é o primôgenito da ex-Spice Girl e do ex-jogador de futebol. David e Victoria estão juntos desde de 1997 e casaram-se em 1999. O modelo tem mais três irmãos: Romeo, 17, Cruz, 15, e Harper, 9. Já Nicola Peltz é filha do bilionário empresário de Nova York, Nelson Peltz, cuja fortuna é avaliada em US$ 1,7 bilhão.