Britney Spears lança 'Mood Ring', faixa bônus de álbum de 2016

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears, 38, surpreendeu seus fãs ao lançar nesta sexta-feira (29) "Mood Ring", faixa bônus do álbum "Glory" (2016). Até então, a canção só estava disponível no Japão, pois faz parte de uma edição especial do disco para o país. O lançamento mundial, no entanto, era pedido há anos por fãs.

"Vocês estavam pedindo por isso", disse Spears no Instagram, anunciando a música. O lançamento chega alguns dias após a cantora divulgar uma capa inédita de "Glory", na qual aparece deitada em um deserto, com correntes.

"Vocês pediram uma nova capa do Glory e, como foi a número um, tivemos que fazer isso acontecer! Não poderia ter feito isso sem todos vocês", disse Spears, ao divulgar a imagem.