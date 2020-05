Brian Austin Green está devastado após terminar com Megan Fox, diz revista

O gemido da cama no confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A separação entre os atores Megan Fox, 34, e Brian Austin Green, 46, tem deixado o ator e rapper norte-americano devastado. Juntos há dez anos e pais de três crianças, o casal não está mais junto.

Segundo a revista US Weekly, ele não tem lidado bem com a separação. "Ele não está em um bom momento, está devastado com o divórcio", comentou o informante à publicação.

A mesma fonte revelou que a maior preocupação de Brian é com relação aos filhos Noah, 7, Bodhi, 6, e Journey, 3. A fonte disse que o filho mais velho de Brian, de nome Kassius, 18, está preocupado com a situação emocional de seu pai.

Megan Fox, inclusive, é a estrela do novo clipe do rapper Machine Gun Kelly, 30, cantor com quem a atriz teria vivido um affair e quem seria o pivô da separação. No vídeo da música "Bloody Valentine", Fox e Kelly são um casal. O músico aparece com as mãos amarradas e a boca tampada por uma fita adesiva, enquanto a atriz surge dublando a letra da canção e dançando.

Em seu podcast "With Brian Austin Green", o ator também falou sobre os rumores de um envolvimento entre a atriz e o rapper, já que fotos dos dois repercutiram na mídia.

"Eles são apenas amigos no momento. Eu confio no julgamento dela, ela sempre teve um bom julgamento." A atriz teria conhecido o novo pretendente no set de gravações do filme "Midnight in the Switchgrass", interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus.