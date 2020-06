Brasil Game Show é adiada para 2021

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 13ª edição da Brasil Game Show, maior feira gamer da América Latina, foi adiada para 2021 em decorrência da evolução da Covid-19. O evento estava programado para acontecer entre os dias 8 e 12 de outubro deste ano no Expo Center Norte, em São Paulo, e foi remarcado para a mesma data do próximo ano.

"Desde 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia, a equipe da Brasil Game Show acompanha os esforços no país para combater o novo coronavírus, se solidariza com as famílias das milhares de vítimas e torce pelo controle da doença. Têm sido meses de expectativa, trabalho e vontade de oferecer um pouco de diversão e lazer", diz um comunicado oficial da feira.

"Adiar a 13ª edição da BGS para 2021 foi uma decisão difícil. [...] Mas, nesse momento triste e sem precedentes, essa era a decisão responsável a tomar, pensando na saúde e bem-estar de todos", conclui.

Pessoas que já adquiririam os ingressos para a 13ª edição têm suas entradas garantidas para o próximo ano, e contarão com "bônus e benefícios exclusivos", que incluem ingresso físico colecionável, cupom de desconto para a loja virtual, entrada diferenciada e conteúdos extras.