Bradley Cooper e Jennifer Garner são flagrados juntos na praia e fãs especulam romance

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Bradley Cooper, 45, e Jennifer Garner, 48,foram flagrados juntos nesta quarta-feira (5) na praia de Malibu, em Los Angeles. Em fotos publicadas pelo portal norte-americano TMZ, os dois aparecem se divertindo com Lea, filha de Cooper e sua ex-esposa Irina Shayk.

O ator se separou de Shayk em junho do ano passado, após quatro anos de namoro, enquanto Garner teria terminado com o empresário John Miller, com quem namorava há dois anos, nas últimas semanas, segundo a imprensa norte-americana.

As novas fotos levantam a suspeita sobre um possível romance entre os dois, que se conheceram durante as gravações da série "Alias - Codinome Perigo", em 2001.

Durante o período em que a série esteve no ar, chegaram a surgir rumores de que os dois poderiam ter algum envolvimento, embora nada tenha sido confirmado publicamente.