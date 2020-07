'The Boys', série de super-heróis da Amazon, é renovada para terceira temporada

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Amazon Studios anunciou nesta quinta-feira (23) que haverá a terceira temporada de "The Boys". A divulgação foi feita durante painel na Comic-Con@Home, antes mesmo da estreia da segunda temporada da série, prevista para 4 de setembro.

Além disso, foi revelado que a vencedora do Emmy Aisha Tyler atuará como apresentadora e produtora executiva do aftershow "Prime Rewind: Inside The Boys". Após a exibição de cada episódio da série integrantes do elenco, da equipe criativa e convidados especiais se juntarão a artista para comentá-lo. "'The Boys' é um dos programas mais inteligentes, irreverentes e autênticos do momento. A segunda temporada é maior, mais cruel e está mais audaciosa do que nunca", adiantou Tyler.

O produtor Eric Kripke se mostrou empolgado com a novidade e falou sobre quando pretendem iniciar as gravações da nova temporada. "Os roteiristas e eu trabalhamos duro na sala (virtual) dos escritores e lamentamos dizer que o mundo nos deu material demais. Esperamos filmar no início de 2021, mas isso depende de um vírus microscópico", disse, referindo-se ao coronavírus.

Kripke finalizou agradecendo ao público e àqueles que acreditam no projeto, incluindo a Sony, que é coprodutora da série. "Agradeço à Sony, Amazon e aos fãs. Gostamos muito de fazer esse programa e estamos animados em poder continuar fazendo".

A primeira temporada de "The Boys" estreou em julho de 2019. A série se baseia nos quadrinhos best-sellers do The New York Times, criados por Garth Ennis e Darick Robertson. Nela, um grupo de justiceiros se prepara para combater super-heróis corruptos que abusam de seus superpoderes.