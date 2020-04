Boninho revela como será disputa pela liderança do BBB nesta quinta

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor do BBB 20, Boninho, 58, não tem poupado informações sobre o que vai acontecer no reality em suas redes sociais.

Na reta final do programa, os participantes disputam nesta quinta-feira (9) mais uma Prova do Líder, que segundo Boninho, será de "mini resistência". O diretor contou a informação através do Twitter, e deixou internautas e telespectadores ainda mais curiosos sobre a dinâmica.

"O que é mini resistência?", questionou uma internauta. Já outro usuário, brincou: "Boninho por favor tem que ser quem consegue imitar Tim Maia por mais tempo", sugerindo torcida para Babu Santana. O diretor do reality não deu mais detalhes sobre a prova.

Mas essa não foi a primeira vez que Boninho deu informações aos internautas. Na semana passada, o diretor do BBB 20 adiantou que a Prova seria de sorte, e também que o vencedor levaria para casa um carro 0 quilômetro. Quem acabou se dando bem foi Flayslane.

Sobre o futuro do reality, Boninho também já afirmou que a edição de 2021 terá um formato diferente de elenco. O programa deste ano já inovou ao selecionar anônimos e famosos. "Será diferente, já decidimos isso."

A última participante a deixar o Big Brother Brasil 20, foi a Marcela, eliminada nesta terça-feira (7). A médica teve 50% votos. Flayslane teve 49%, e Babu, só um pouco mais de 1%.O paredão desta terça teve mais de 185 milhões e votos.

O resultado foi bem próximo do que projetado pela enquete do F5. Nela, Marcela sairia com 65% dos votos. O segundo lugar era mesmo de Flayslane, com 31% dos votos, e Babu, com 5%.