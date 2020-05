Boninho posta foto antiga com Simone e Simaria e sugere retorno do programa No Limite

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de TV Boninho, 58, postou uma foto antiga dos bastidores do programa No Limite (Globo) em suas redes sociais, na madrugada deste domingo (24), e levantou especulações sobre um possível retorno do programa, cancelado em 2009.

"Vendo minhas queridas Simone e Simaria, no Altas Horas, lembrei dessa foto que fizemos em No Limite 4. Muito tempo! Tivemos a visita da minha amada Ana Maria Braga. Boas Lembranças, Zeca Camargo. Será que isso quer dizer que vamos ter um novo No Limite?", afirmou ele.

A foto publicada mostra Ana Maria Braga e a dupla Simone e Simaria, que fizeram uma aparição no programa em sua quarta edição, que foi ao ar em 2009. Zeca Camargo, que era o apresentador do programa, também aparece ao lado delas e de Boninho na imagem.

A possibilidade de retorno de No Limite empolgou muitos fãs. A apresentadora Ana Furtado, mulher de Boninho, foi uma das que comemorou a possível volta, assim como as ex-BBB Ana Clara e Fernanda Keulla e a atriz Suzana Pires.

O programa No Limite, inspirado no reality americano Survivor, estreou na Globo em 2000 e teve quatro temporadas. As três primeiras aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta retornou em 2009, após um hiato de oito anos, com pessoas tentando sobreviver em um local inóspito, com poucos recursos.