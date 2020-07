Boninho e outros famosos entram em brincadeira e postam fotos da infância

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boninho, 58, foi um dos famosos que aderiram a uma corrente que está rolando nas redes sociais. A brincadeira consiste em publicar uma montagem com uma foto atual e outra da infância, usando na legenda o nome, uma barra e, na sequência, o nome no diminutivo.

Conhecido pelo temperamento forte, o diretor do núcleo que inclui o Big Brother Brasil e do The Voice, entre outros, na Globo, ganhou diversos elogios ao entrar na modinha da vez. "Que fofinho", disse um seguidor. Já Babu Santana, que participou do BBB20, colocou diversos emojis de sorridentes com corações e escreveu: "Iti malia" (Vixe Maria, na versão que pegou na internet).

A apresentadora Ana Furtado, casada com Boninho, também fez sua versão, bem como outras celebridades, como a atriz Gloria Pires.

Já Deborah Secco postou uma foto dela e outra da filha, Maria Flor, com a legenda "Fifi / Fifizinha". A publicação ganhou um afago da amiga Cleo Pires. "Que linda! Mini-Deborah", brincou sobre a semelhança entre as duas.**