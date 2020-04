Boninho diz que sofreu com saída de Babu e descarta 'Lavanderia' este ano

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, diretor do Big Brother Brasil 20, usou suas redes sociais para responder algumas perguntas de internautas na madrugada deste domingo (26), após a eliminação do ator Babu Santana, 40, do programa.

Boninho afirmou que sofreu muito com a eliminação, a última desta edição, que termina na segunda-feira (27). O diretor chamou Babu de um "doce ogro" e confessou já ter chorado muitas vezes durante o programa deste ano: "Mas não vale, choro por qualquer coisa".

Neste sábado (25), Babu foi eliminado com 57,17% dos votos, em seu décimo Paredão. Assim, ficaram para a grande final a cantora Manu Gavassi, 27, a influenciadora Rafaella Kalimann, 27, e a médica Thelma Assis, 35. A vencedora do programa levará o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Apesar de não ter chegado à final, Babu foi presenteado com um carro, assim que deixou o programa. O anúncio foi feito pelo apresentador Tiago Leifert, assim que o ator se despediu das colegas. Ele anunciou que o vencedor também ganhará um carro, na final.

Boninho respondeu ainda algumas perguntas nas redes sociais sobre esses últimos dias de programa, e disse que o tradicional show da final ainda está sendo avaliado, por causa da pandemia do novo coronavírus, e descartou fazer a Lavanderia do BBB: "Não conseguimos juntar a galera", afirmou.

O BBB 20 estava programado para acabar na última quinta-feira (23), mas acabou sendo estendido por mais quatro dias. Boninho afirmou que gostaria de uma ampliação ainda maior: "Eu queria aumentar umas três semanas, mas me chamaram de louco".