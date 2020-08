Bon Jovi compra mansão por R$ 228 milhões na Flórida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Bon Jovi, 58, já está de casa nova. Ele comprou uma mansão na região da Flórida, Estados Unidos, pela bagatela de R$ 228 milhões. As informações são do site Palm Beach Post.

Segundo a publicação, o casarão tem estilo italiano, sete quartos e é de frente para o mar do outro lado da estrada costeira. Construída em 2007, a mansão ainda tem sete banheiros, cinco lavabos, adega totalmente climatizada, elevadores e garagem para três carros com ar condicionado.

Os pisos de madeira da grande sala de jantar dão o toque da parte interna da residência. Ainda há um piano na sala e a decoração é rica. Do lado de fora destaque para a piscina (conheça a casa).

Em abril, o cantor havia colocado uma de suas mansões, no estado de New Jersey (EUA), à venda. Segundo a revista Variety, a casa foi anunciada pelo valor de US$ 20 milhões (cerca de R$ 104,4 milhões).

Com cerca de 1.670 m², o imóvel tem seis quartos, sete banheiros, pub, cinema, piscina aquecida e até uma casa anexa com outros três quartos, quatro banheiros, sala de estar e cozinha.

De acordo com registros, ele já conseguiu passar a outro comprador essa casa.