Bianca Andrade recebe alta de hospital em São Paulo após crise de amigdalite

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, recebeu alta na tarde deste sábado (1°), de acordo com sua assessoria. Ela havia sido internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última segunda (27) com uma crise de amigdalite.

Na quarta-feira (29), Bianca já havia dado sinais de melhora. Ela publicou mensagens em suas redes sociais dizendo estar bem, tranquilizando os fãs e até cantando. Segundo contou, na segunda sua garganta fechou, algo que lhe ocorria com certa frequência.

"Eu fui para tomar alguma coisa na veia porque não estava mais aguentando de dor", contou. "Por ter esse histórico de repetição e tudo mais, um médico --um anjo na verdade-- estranhou isso e pediu pra fazer exame de tudo. Aí estou aqui internada."

"Para quem não sabe o que eu tenho, tem muito tempo que eu sofro de amigdalite", compartilhou. "E é sempre o mesmo caso. A última vez que eu tive foi no Dia das Mães. Aí ataca a minha garganta, fecha a minha garganta, aí eu tenho infecção urinária... Sempre tem isso."

"Ontem estava ardendo muito", afirmou. "De todas as vezes que eu tive, foi a pior. Eu não estava conseguindo falar. Hoje eu já estou muito melhor, estou então assim apresentando uma melhora, graças a Deus, está fazendo exame de tudo para eu cuidar de mim, da minha saúde."