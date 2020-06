Beyoncé surpreende ao lançar nova música durante pandemia; ouça 'Black Parade'

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé, 38, pegou o mundo de surpresa em meio a pandemia ao lançar a canção "Black Parade" na noite desta sexta-feira (19). A estrela divulgou também em sua página oficial uma galeria que mostra o trabalho de empreendedores e artistas negros.

"Feliz fim de semana Juneteenth! Espero que continuemos a compartilhar alegria e celebrar um ao outro, mesmo no meio da luta. Por favor, continue lembrando nossa beleza, força e poder", compartilhou no Instagram junto com a música. "'Black Parade' celebra você, sua voz e sua alegria e beneficiará pequenas empresas de propriedade de negros", concluiu.

"Juneteenth" é a contração das palavras junho e do número 19 em inglês, em alusão a data conhecida como Dia da Liberdade e Dia do Jubileu, na qual é comemorada nos Estados Unidos o fim da escravidão, oficializada em 1865. O lucro adquirido com a música será encaminhado ao fundo social da cantora, o BeyGood, e apoiará negócios conduzidos por negros.

No início de maio, Beyoncé, 38, enviou uma mensagem para a geração de formandos 2020. No discurso ela destacou o movimento Black Lives Matter, afirmou haver sexismo na indústria musical e elogiou os que trabalham por mudanças.

"Vocês chegaram aqui no meio de uma crise global, uma pandemia e uma expressão mundial de indignação pelo assassinato sem sentido de mais um ser humano negro desarmado", afirmou a artista, que tem três filhos. "E mesmo assim vocês conseguiram. Estamos muito orgulhosos de vocês", disse a estrela.