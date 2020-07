Beyoncé divulga trailer com novos trechos de 'Black Is King', seu próximo trabalho

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de Beyoncé, 38, estão tendo um domingo feliz. É que a cantora liberou um trailer de "Black Is King", o álbum visual que ela está produzindo para a Disney Plus, com estreia marcada para o próximo dia 31. Como a plataforma de streaming ainda não chegou ao Brasil, não há previsão de estreia por aqui.

No trailer, é possível ver novos trechos do trabalho, inclusive com a participação de outros famosos, como a modelo Naomi Campbell, a atriz Lupita Nyong'o, o cantor Jay-Z (marido de Beyoncé) e a cantora Kelly Rowland, ex-parceira dela no Destiny's Child. A mãe dela, Tina Knowles, também aparece.

Em junho, um teaser já havia mostrado as primeiras imagens de "Black Is King" no site da cantora. Em comunicado distribuído à época, a experiência foi definida como "uma memória celebratória para o mundo da experiência negra".

"Este filme é a história de eras que informam e reconstroem o presente, a reunião de culturas e crenças geracionais compartilhadas", dizia o texto. "É a história de como as pessoas deixaram os mais debilitados receberem um presente extraordiário e um futuro com propósito."

O álbum visual, produzido, roteirizado e dirigido pela própria Beyoncé, teve influências do trabalho da cantora na versão mais recente de "O Rei Leão" (2019), no qual ela dublou a personagem Nala. A ideia é atualizar as lições do filme "para os jovens reis e rainhas de hoje que ainda estão procurando suas próprias coroas".

"Essas lições atemporais são reveladas e refletidas por meio de vozes negras da atualidade, agora assentadas em seu próprio poder", continua. O filme é "uma afirmação de um grande propósito, com visual exuberante que celebra a resiliência e a cultura negras e destaca a beleza da tradição e a excelência negra".

Além de participar do "O Rei Leão" como dubladora, Beyoncé também produziu na época o álbum "The Gift", que foi lançado em conjunto com o longa e tinha participações, entre outros, de Childish Gambino, Kendrick Lamar e Pharrell, além do marido dela, Jay-Z, e da filha Blue Ivy Carter.