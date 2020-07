Benjamin Keough, neto de Elvis Presley, morre aos 27 anos

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Benjamin Keough, 27, neto do cantor Elvis Presley, foi encontrado morto em sua casa localizada em Calabasas, na Califórnia (EUA). Segundo o site TMZ, a suspeita é de que o tenha cometido suicídio, mas a informação ainda não foi confirmada pela polícia local.

Assim como o avô e os pais, Lisa Marie Presley e Danny Keough, Benjamin era músico. De acordo com o comunicado de Roger Widynowski, representante da família, todos estão devastados. O porta-voz não divulgou detalhes sobre a causa e a data da morte.

"Ela [Lisa Marie] está completamente arrasada, inconsolável e devastada, mas está tentando se manter forte por suas filhas de 11 anos e por sua filha mais velha, Riley", escreveu Widynowski.

Benjamin chegou a fechar um contrato de US$ 5 milhões com uma gravadora em 2009, ainda de acordo com o TMZ.

Discreto em relação à vida pessoal, Keough sempre foi muito comparado por se parecer fisicamente com o avô. Riley Keough, irmã do músico, é famosa por atuar em filmes de terror independentes.

Lisa Marie Presley e Danny Keough foram casados por seis anos. Após o divórcio, a filha de Elvis Presley se casou com Michael Jackson, com quem ficou por um ano e sete meses. Lisa também foi casada com o ator Nicolas Cage no início dos anos 2000.