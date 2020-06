Benito Di Paula radicaliza e raspa cabelo e bigode para se proteger da Covid-19

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Benito de Paula, 78, resolveu radicalizar no seu visual para se proteger do novo coronavírus, já que faz pate do grupo de risco. Ele deu adeus aos fios compridos e agora está com a cabeça raspada.

"Não vamos perder a fé. Agora vamos cada segundo alimentar a nossa fé em Jesus. Mesmo se você não crê, ele te ama, imensamente", escreveu o músico em uma das suas publicações no Instagram. O cantor de "Retalhos de Cetim" surpreendeu o público ao surgir sem bigode e cavanhaque.

"Ficou muito bem mais jovem", comentou uma seguidora do artista em sua rede social. "Visual diferente mas conteúdo humano e artístico é o mesmo", brincou outra admiradora do cantor.

Vale lembrar que não há recomendação técnica sobre o assunto, dizem infectologistas ouvidos pela reportagem. A orientação deles é que os homens mantenham a barbar curta e redobrem os cuidados com a higienização.

O tema em torno a contaminação da Covid-19 por meio da barba e cabelo se tornou um assunto popular na internet no início da pandemia. Levantamento do Google mostraram que o interesse de busca pelos termos "barba coronavírus" saltou 1.200% em apenas uma semana (do dia 18 ao dia 24 de março), enquanto a dúvida "tem que tirar a barba por causa do coronavírus?" cresceu mais de 5.000% no mesmo período.

Benito é reconhecido é conhecido pelo seu estilo musical chamado "samba-jóia", ao mesclar o samba tradicional com piano e arranjos românticos e jazzisticos.