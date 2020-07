'Beavis e Butt-Head' ganham duas novas temporadas

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso nos anos 1990 na MTV, a série animada "Beavis e Butt-Head" vai ganhar novos episódios. Segundo divulgado pelo jornal The New York Times, o canal Comedy Central encomendou duas novas temporadas do desenho criado por Mike Judge.

"Estamos entusiasmados por trabalhar novamente com Mike Judge e a grande equipe da 3 Arts", disse Chris McCarthy, responsável pela área de entretenimento para jovens da ViacomCBS.

A data de estreia ainda não foi anunciada. O acordo inclui a possibilidade de programas especiais e spin-offs. Em comunicado, o criador Mike Judge disse: "Parece que está na hora de ser estúpido novamente."

"Beavis e Butt-Head" foi exibido de 1993 a 1997. Depois, em 2011, ainda na MTV, a série teve uma temporada adicional.