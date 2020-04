BBB é prorrogado por mais quatro dias e terá final ao vivo em 27 de abril

Wilson Lima, o governador do lockdown

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TV Globo resolveu prorrogar a data da final do Big Brother Brasil 20 para 27 de abril, em exibição ao vivo. Até então, o reality estava previsto para ser encerrado no dia 23 deste mesmo mês.

De acordo com a emissora, a mudança só ocorreu após uma avaliação criteriosa realizada recentemente que levou à conclusão de que seria possível que a equipe e todos os envolvidos seguissem trabalhando por mais quatro dias em segurança em meio à pandemia do novo coronavírus.

Com isso, a estreia da série S.W.A.T. passou para o dia 1º do próximo mês, e o Zorra voltará ao ar no dia seguinte, 2 de maio.

A dinâmica dos paredões e detalhes do que vai acontecer no BBB 20 serão apresentados ao público nos próximos dias por Tiago Leifert. Enquanto isso não chega e os confinados ficam sem saber novidade, a casa segue na expectativa do paredão desta terça-feira (14).

Babu, Gizelly e Mari estão na disputa pela permanência. Enquanto Mari foi a indicada por Manu, a líder da semana, Gizelly e Babu foram os mais votados pela casa. Um deles vai dar adeus à chance de ganhar R$ 1,5 milhão.

O programa do último domingo (12), que consolidou a liderança de Manu, começou com a eliminação da cantora Flayslane em disputa com Babu e Thelma.