'Barraca do Beijo 2', 'Good Girls 3' e final de 'As Telefonistas' chegam à Netflix em julho

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em julho, a Netflix recebe em seu catálogo novos filmes, séries, e continuações de produções próprias. Dentre as principais novidades está "Cursed", nova série original da Netflix, que faz uma releitura da lenda medieval do Rei Arthur com a jovem Nimue (Katherine Langford, de "13 Reasons Why").

Além da série, a plataforma estreia um novo programa de viagens estrelado pelo ator Zac Efron; bem como a parte 2 da temporada final de "As Telefonistas", a 3ª temporada de "Good Girls" e a 2ª temporada de "The Umbrella Academy". Dentre os filmes, chega o aguardado "A Barraca do Beijo - 2" e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar".

Confira abaixo todas as estreias:

CURSED - A LENDA DO LAGO

Nesta releitura da famosa lenda medieval do Rei Arthur, a jovem Nimue lidera uma missão cheia de mistérios para encontrar Merlin e entregar a ele uma espada ancestral. Baseada no livro homônimo de Frank Miller e Thomas Wheeler, criadores e produtores-executivos da série.

17 DE JULHO

CURTA ESSA COM ZAC EFRON

Neste programa de viagens, o ator Zac Efron percorre o mundo com o especialista em bem-estar Darin Olien em busca de formas saudáveis e sustentáveis de viver.

10 DE JULHO

WARRIOR NUN

Uma jovem órfã acorda no necrotério com superpoderes e descobre que é a portadora do Halo, escolhida por uma seita secreta de freiras caçadoras de demônios. Série baseada nos quadrinhos Ben Dunn.

2 DE JULHO

BOCA A BOCA

Em uma cidade pecuarista no interior do Brasil, adolescentes entram em pânico quando são ameaçados por uma infecção transmitida pelo beijo. Em uma trama contemporânea e obscura, a série retrata os desejos de uma juventude conectada em uma realidade física repleta de medo e desconfiança. Criada por Esmir Filho, com Denise Fraga no elenco.

17 DE JULHO

DESEJO SOMBRIO

Basta um fim de semana longe de casa para deixar o casamento de Alma em perigo. Paixão e uma tragédia a levam a questionar tudo sobre as pessoas mais próximas.

15 DE JULHO

O CRUSH PERFEITO

O reality show acompanha seis solteiros em busca de um novo amor em São Paulo. Cada um deles vai a cinco encontros às escuras e conhece pessoas com perfis completamente diferentes. Se um dos crushes for realmente perfeito, pode rolar o segundo date em algum lugar icônico da cidade.

10 DE JULHO

THE OLD GUARD

Quatro guerreiros eternos protegem a humanidade em segredo há séculos, mas são perseguidos justamente quando descobrem uma nova imortal. O filme é baseado na história em quadrinhos de mesmo nome e estrelado por Charlize Theron.

10 DE JULHO

A BARRACA DO BEIJO 2

Na continuação de A Barraca do Beijo, Elle concilia o ensino médio, um relacionamento à distância, a busca pela faculdade ideal e uma nova amizade que pode mudar tudo.

24 DE JULHO

UMA MENTE CANINA

O pequeno gênio Oliver descobre um jeito de ouvir os pensamentos de seu cachorro e conta com a ajuda dele para manter sua família unida.

3 DE JULHO

ENCONTRO FATAL

Uma noite no bar com um amigo leva uma advogada a se envolver em um perigoso jogo de gato e rato que coloca em risco as pessoas que ela ama.

16 DE JULHO

É O BICHO!

Uma família recebe um circo abandonado como herança, além de uma caixa de biscoitos mágicos: quem come um se transforma em um animal de verdade.

24 DE JULHO

SNIPER AMERICANO

O atirador de elite Chris Kyle (Bradley Cooper) vira uma lenda protegendo as vidas de seus companheiros no Iraque, mas sua vida familiar começa a se deteriorar.

1 DE JULHO

HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR

Peter Parker está tentando voltar à sua rotina de estudante, mas a chegada do vilão Abutre põe o herói à prova.

16 DE JULHO

TOP GUN - ASES INDOMÁVEIS

Tom Cruise interpreta Maverick, que se esforça para equilibrar sua vida, suas responsabilidades e um caso de amor enquanto compete na escola de pilotos da Marinha.

15 DE JULHO

MISTÉRIOS SEM SOLUÇÃO

Esta série clássica volta com mais desaparecimentos, mortes inexplicáveis e eventos paranormais. A chave de todos os mistérios pode estar nas mãos dos espectadores.

1 DE JULHO

STREET FOOD: AMÉRICA LATINA

Conheça a vibrante cena gastronômica de cidades como Oaxaca, Salvador e Buenos Aires nesta série documental que viaja por seis países da América Latina, inclusive o Brasil.

21 DE JULHO

LIGUE DJÁ: O LENDÁRIO WALTER MERCADO

Conheça a história do astrólogo Walter Mercado, que fez sucesso com seu estilo extravagante, chegando a atrair 120 milhões de espectadores no auge da fama. Ligue djá!

8 DE JULHO

SENNA: O BRASILEIRO. O HERÓI. O CAMPEÃO

Este documentário mostra a história de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história e um herói brasileiro.

1 DE JULHO

NOVA YORK CONTRA A MÁFIA: MINISSÉRIE

Esta série documental mostra como os agentes federais derrubaram os cinco impérios da máfia de Nova York, que estavam no auge da força nos anos 1980.

22 DE JULHO

DROGAS - OFERTA E DEMANDA

Um ex-analista da CIA investiga seis drogas ilícitas e mostra como elas levam as pessoas a comportamentos arriscados e fatais.

14 DE JULHO

O CLUBE DAS BABÁS

Esta série adaptada dos livros de Ann M. Martin conta a história do grupo de amigas que criou uma empresa de babás em versão contemporânea.

3 DE JULHO

OI NINJA: TEMPORADA 3

Nesta terceira temporada, os ninjas aventureiros aprendem novos katas, conhecem o primo de Wesley e visitam a cidade natal de Baa-chan: Osaka, no Japão.

10 DE JULHO

AS ÉPICAS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA NO ESPAÇO

Os amigos Jorge e Haroldo, seus colegas de turma e o malvado diretor da escola são recrutados para uma missão misteriosa no espaço.

10 DE JULHO

2020 - JAPÃO SUBMERSO

Uma série de terremotos atinge o Japão e obriga uma família a lutar para sobreviver em meio ao caos.

9 DE JULHO

TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON TRILOGY

Nessa história sobre a origem dos Transformers, os Autobots e Decepticons lutam pelo controle do AllSpark em seu planeta agonizante.

30 DE JULHO

PRODUÇÕES SEM DATA CONFIRMADA, COM LANÇAMENTO EM JULHO AS TELEFONISTAS: TEMPORADA FINAL - PARTE 2

GOOD GIRLS: TEMPORADA 3

THE UMBRELLA ACADEMY: TEMPORADA 2

LISTA NEGRA: TEMPORADA 7

BRAD PITT EM DOIS TEMPOS

O HOMEM QUE MUDOU O JOGO

LENDAS DA PAIXÃO

FINALMENTE... SIM!

CASAMENTO À INDIANA