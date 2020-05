Bárbara Evans tem alta após passar por cirurgia de emergência

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bárbara Evans, 28, recebeu alta do Hospital De Beneficência Portuguesa de São José Do Rio Preto na manhã deste domingo (3). A modelo estava internada desde sábado (2), quando passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto no ovário que descobriu há cinco anos, quando ainda morava no Rio de Janeiro -ela mudou-se para o interior paulista em fevereiro do ano passado, para ficar mais perto do namorado Gustavo Theodoro. Bárbara já havia anunciado que teria que passar por cirurgia na última quarta (29).

"Há 1 ano atrás fiz um checkup e percebi que o cisto estava bem maior. Como minha médica era do RJ, procurei uma médica em São José do Rio Preto, que me recebeu de braços abertos e começamos um tratamento para ver se esse cisto iria diminuir. Passaram-se 6 meses de tratamento e o cisto não regrediu. Estava correndo risco de torção de ovário, então resolvemos tirá-lo", disse em postagem no Instagram em que divulgou a alta.

A modelo disse que estava com muito medo por ter que passar por um procedimento cirúrgico em meio à pandemia de coronavírus, mas também com muita fé e que, no fim, tudo correu bem e já estava a caminho de sua residência. Por meio de stories, Bárbara compartilhou momentos de sua internação, durante a qual caminhou pelos corredores do hospital e assistiu à live de Alok. "Rolando rave aqui no hospital", comentou.

Também via stories, compartilhou que um dos vídeos havia gerado 763 mil visualizações e mais de 920 mil impressões e agradeceu pelo carinho. "Vocês não têm ideia de como isso me fortaleceu. Gratidão. Beijo no coração de todos vocês", finalizou, no feed.

CASAMENTO ADIADO?

Em dezembro do ano passado, Bárbara Evans e Gustavo Theodoro fizeram uma festa em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para comemorar o noivado. Inicialmente, o casamento estava marcado para acontecer em agosto deste ano. Com a pandemia do novo coronavírus, porém, a união poderá ser adiada.

"Eu e o Gustavo resolvemos que vamos esperar até o final de maio, começo de junho para decidir se vamos adiar ou não. Mas, aqui dentro do meu coração, eu sei que eu vou casar, eu tenho pensamento positivo e fé", afirmou.