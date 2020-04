Bárbara Evans revela que terá de passar por cirurgia de emergência na quarentena

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Bárbara Evans, 28, revelou nesta quarta-feira (29) que terá de passar por uma cirurgia de emergência durante a quarentena. Em vídeos publicados no Stories do seu Instagram, ela disse que tem um cisto no ovário, que precisa ser removido. A ex-participante do programa A Fazenda afirmou que a data do procedimento ainda não foi definida, mas vai acontecer em breve.

"Como o cisto é bem grande corre o risco de torção do meu ovário, e aí posso acabar perdendo o ovário e vários sonhos junto [com ele]", afirmou. Evans disse que, em um primeiro momento, ficou apavorada com a necessidade da cirurgia. "Mas sei que estou em boas mãos e que vai ficar tudo bem."

Ela contou que tem o cisto desde mais nova, mas que ele era pequeno. Em 2019, após uma série de exames, os médicos identificaram que ele estava maior. "Não é tumor, nada maligno. Mas fiz um tratamento durante seis meses mais ou menos, e o cisto não diminuiu. Eu sinto muitas dores. É um cisto simples, porém não sabemos porque ele não diminuiu com o tratamento", completou.

A modelo lembrou ainda a importância de periodicamente se consultar com um ginecologista. "Mulheres, cuidem-se. Isso é muito sério. Eu não tinha noção que podia existir torção de ovário", afirmou.