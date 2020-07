Banksy faz obra de arte sobre uso de máscaras durante pandemia de coronavírus

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Banksy entrou no debate do uso de máscaras de proteção individual em seu mais recente trabalho. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista ilustrou alguns vagões do metrô de Londres, na Inglaterra, com os tradicionais ratos e mensagens sobre a pandemia do novo coronavírus.

Na intervenção, chamada "If you don't mask, you don't get" ("Se você não se mascarar, você não entende", na tradução para o português), os ratos aparecem espirrando e usando máscaras das mais diversas formas.

No vídeo, Banksy até deixa seu rosto aparecer um pouco, de máscara, enquanto está vestindo uma roupa de proteção. O artista, conhecido por sua postura discreta, também interage com usuários do metrô ao pedir para eles não ficarem próximos.

No final da filmagem, ainda aparece a frase "I get lockdown, but I get up again" ("Fiz lockdown, mas levantei novamente").

O uso de máscaras se tornou uma exigência no transporte público da Inglaterra no dia 15 de junho.