Bailarinos do Fitdance se queixam de salários e reconhecimento após deixarem o grupo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo de dança Fitdance virou um dos assuntos mais comentados da internet nesta quarta-feira (22), após ex-bailarinos divulgarem problemas e insatisfações em suas redes sociais. Baixos salários e falta de reconhecimento foram as principais reclamações.

A polêmica começou após o bailarino Diogo Pretto, que encerrará seu contrato com o grupo no dia 1º de agosto, postar um vídeo de desabafo em sua conta no Instagram. Nele, ele afirma que cansou de ver as coisas acontecendo e ficar calado. "Não estou com raiva, não estou com ódio, só vim aqui desabafar".

"Eu vejo que a gente é descartável e a gente não pode ser descartável. Porque a gente fez, e ainda faz, de tudo para que isso crescesse junto. E agora fica com conversa fiada de 'ciclo fechou', como se fossem eles que quisessem isso. Está se fechando porque a gente quer sair, ninguém aguenta mais", afirmou ele.

Pretto afirmou que recebia "muito pouco" e que por vezes fez coreografias sem ser remunerado por isso. "Eu passei um tempo mal, doente. Eu passei um tempo tão mal que eu dei um murro na porta, que atravessou a porta. Mas hoje estou de boa, calmo, sereno. Só quero sair livre, e que me deixem em paz", disse.

Após a publicação, outros ex-dançarinos do grupo também se manifestaram. Lore Improta, que começou sua carreira artística no Fitdance, gravou um Stories afirmando para seus seguidores "nunca desacreditarem da justiça de Deus. Nunca, porque o mundo dá muitas voltas, gente". Ela, no entanto, não citou o grupo.

Também expuseram suas insatisfações com o Fitdance os dançarinos Juliana Paiva e Dam Fernandes, que deixaram o grupo no ano passado, e até mesmo a coreógrafa Lua Vilas, que hoje trabalha com a cantora Ivete Sangalo. "Meus créditos das coreografias só colocava quando brigava, e muitas estão sem ainda."

O Fitdance foi procurados na noite desta quarta, mas não responde à reportagem. O dono do grupo, o empresário Fábio Duarte, fechou seu perfil no Instagram durante o dia. Já a página oficial do Fitdance publicou uma mensagem de despedida a Diogo Pretto, dizendo que "reforça reconhecimento" por sua colaboração.

Fás do grupo acabaram cobrando o Fitdance também pelas redes sociais: "Trate com mais respeito seus dançarinos, eles merecem!", afirmou uma seguidora no Instagram. "Daqui uns dias só vai ter o fit", brincou outra. "Depois da exposição que vem esse "reconhecimento", né, baby", comentou mais um.