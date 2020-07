Bailarina do Faustão é detida por desacato durante festa em SC

Investigações complicam governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A bailarina Natacha Horana, 28, que faz parte do corpo de dança do programa Domingão do Faustão, foi detida por desacato, na madrugada desta segunda-feira (20) durante uma suposta festa em Balneário Camboriú (SC). Ela assinou um termo circunstanciado e foi liberada em seguida.

Horana estava com cerca de dez amigos em um apartamento alugado, quando guardas municipais foram acionados por vizinhos que se queixaram do som alto. Segundo a assessoria da bailarina, os agentes estavam exaltados e entraram no imóvel sem permissão de ninguém que estava no local.

A bailarina afirmou, por meio de sua assessoria, que não participava da festa e estava em seu quarto, por isso, não achou que precisaria abrir a porta do cômodo aos guardas, que acabaram arrombando-a. Em nota, a equipe de Horana afirmou que os guardas a algemaram de forma arbitrária e a levaram à delegacia.

Ainda de acordo com sua assessoria, que em "nenhum momento a modelo agrediu física ou verbalmente os agentes". Já seu advogado, Carlos Felipe Guimarães, chamou de inadmissível a postura dos agentes, "pois, não havia situação de flagrante delito que justificasse a invasão do apartamento".

A reportagem tentou contato com a Polícia Civil e com a Guarda Municipal de Balneário Camboriú, mas ninguém respondeu às solicitações da reportagem.

Em 2018, Horana acabou se envolvendo numa polêmica com o ator Sérgio Malheiros, 27, durante sua participação no quadro Dança dos Famosos. Ele pediu que a produção do programa trocasse sua parceira de dança após uma série de resultados ruins, alegando falta de entrosamento com ela.